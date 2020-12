Medewerker mobiel recyclagepark Kortrijk: “Eerste keer in mijn carrière dat ik zoveel lof krijg”

Het is de week van de afvalophaler en recyclageparkwachters: een periode waar je extra je dankbaarheid kan tonen. “En die krijg ik nu meer dan ooit”, zegt Soete. “Het respect is enorm groot. Ik maakte dit nooit eerder in mijn carrière mee.”

Met een containerwagen trekt hij elke dag naar 9 verschillende plekken in Kortrijk. Elke maandag staat hij op de Graanmarkt. Het is daar dan de wekelijkse markt. “Het wordt enorm gerespecteerd dat we naar hen toekomen”, verklaart Soete het succes. “Er komen vooral oudere mensen die in het centrum van de stad wonen. Ze volgen alle regels heel goed op en ik krijg enorm veel toffe reacties.”

Het is enkel de bedoeling dat je er kleine stukken afval komt dumpen. “Cd’s, kapot bestek, kurken, kleine fotokaders… . Allemaal kleine hoeveelheden waarvoor ze niet zomaar naar het containerpark willen of kunnen gaan”, zegt Soete.