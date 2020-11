Helikopter ontdekt per toeval mysterieuze zuil van staal in woestijn van Utah: "Je kan je fantasie de vrije loop laten"

Het zou om een kunstobject kunnen gaan, maar waarom het precies daar staat - en hoe het daar raakte - is nog compleet onduidelijk. Wat het mysterie nog vergroot, is dat het object op een heel afgelegen plek staat, zó afgelegen dat de autoriteiten de exacte locatie niet vrijgeven: ze hebben schrik dat mensen die er zelf naartoe proberen te gaan, in de problemen kunnen komen en gered zouden moeten worden.

Hoe lang het daar al staat, en of het verwijderd moet worden, wordt nu bekeken. Het object staat op staatsterrein en daar mag niks worden geplaatst zonder officiële toestemming. "Het kan daar in principe al 40 of 50 jaar staan, of langer. Dit soort materiaal kan perfect de weerelementen trotseren. Misschien is het ook nog maar enkele jaren oud. Op basis van het materiaal kunnen we dit niet achterhalen."