Na jaren wachten dan toch kerstverlichting in dorpscentrum Schriek

De voorbije jaren was er nog geen kerstverlichting in Schriek maar heel wat buurtbewoners misten kerstsfeer in het dorp. Omdat het gemeentebestuur niet investeert in kerstverlichting, nam de Landelijke Gilde het heft in handen. Ze lieten zeven panelen op maat maken. "We willen laten zien dat Schriek een warm en toegankelijk dorp is", vertelt Jelle Claes van de Landelijke Gilde. "Op de borden is onder andere het logo van de Uylefeesten te zien, dat zijn de dorpsfeesten."