Nu ook coronatesten tegen betaling en zonder voorschrift in Brusselse testcentra

"Deze tests tegen betaling werden vroeger al aangeboden door enkele labo's", vertelt Inge Neven. "Maar nu bieden we die service ook aan in onze Brusselse testcentra. Dat kan omdat we nu veel minder testen afnemen. We hebben zeven testcentra opgericht in Brussel waar we tot 9000 testen per dag kunnen afnemen. Vandaag zitten we aan een gemiddelde van 2200 per dag, omdat tot nu toe alleen mensen getest werden die symptomen hebben. En dus is er nu meer testcapaciteit."