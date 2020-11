Opgelet, oplichters lanceren namaakwebshops voor Black Friday: zo werkt het en zo herken je ze

Vrijdag vieren we opnieuw Black Friday, een feestdag overgewaaid uit de Verenigde Staten waarop fikse kortingen in winkels en webshops over de hele wereld ons rond de oren vliegen. Maar het is niet alleen een hoogdag voor koopjesjagers, het is ook een klassieker voor oplichters, weet Christof Jacques, specialist internetveiligheid bij Check Point, een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. “In de eerste week van november was er al een toename van 80% in het aantal pogingen tot online inbreken. De oplichters maken vooral speciale aanbiedingen na.”