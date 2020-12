Cycling Vlaanderen vraagt hoffelijkheid aan mountainbikers: “Denk ook aan de wandelaars”

In heel Vlaanderen zijn er zowat 1.200 mountainbike-clubs, de helft daarvan is recreatief. Met 250 clubs en zo'n 10.000 leden, is Oost-Vlaanderen de sterkste mountainbikeprovincie. "Oost-Vlaanderen telt ook erg mooie routes die almaar uitbreiden. Er zijn pas nieuwe tijdelijke Flandrien-routes bijgekomen in Gavere, Zwalm en Deinze.