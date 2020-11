Na 15 jaar op de vlucht: België vraagt aan Italië om opdrachtgever moord op PS-politicus Cools over te leveren 

Op dit moment draagt de 72-jarige Cosimo Solazzo een enkelband en staat hij onder huisarrest in Italië. Maar het Belgische gerecht wil dat hij zijn straf in een Belgische gevangenis komt uitzitten, en vraagt nu officieel om zijn overlevering. "Italië heeft ons informatie gevraagd over de gevangenisomstandigheden in België naar aanleiding van de gezondheidstoestand van meneer Solazzo", zegt de woordvoerder van het parket-generaal in Luik. "We hebben alle informatie overgemaakt en wachten nu het antwoord van het Italiaanse gerecht af op onze vraag tot overlevering."