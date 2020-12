Pastoor Antoon uit Brugge wil corona-eenzaamheid bestrijden: "Elke week een belletje, een krabbeltje en een babbeltje"

Affiches en postkaarten die oproepen om kaartjes te schrijven, te telefoneren en een praatje te slaan, zullen de komende weken overal in West-Vlaanderen opduiken. "Door de "1 + 1 + 1-actie" hopen we de eenzaamheid bij de mensen draaglijker te maken", zegt pastoor Vandeputte. "Iedereen neemt op dit moment wat afstand van elkaar, maar toch hebben we elkaar nodig."

"Daarom roepen we op om eens te bellen naar elkaar. Een telefoontje doen is zo gemakkelijk. En een kaartje krijgen is nog zo tof. Sommige mensen laten dat dagen bij hen thuis staan. Zo zien ze dat anderen om hen geven. Op straat kan je op veilige afstand ook een babbeltje doen. Loop elkaar dus niet met een grote bocht voorbij."