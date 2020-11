PLAN B #41: Het Orangisme, een vergeten periode uit de beginjaren van ons land (1830-1839)

De Opera van Luik vierde begin november de 200e verjaardag van de eerste opvoering in het gebouw. In 2018 werd in Gent een standbeeld opgericht voor de Nederlandse koning Willem I. Wat hebben die twee feiten met elkaar te maken? Ze huldigen de inspanningen van Willem I, de vorst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Twee steden die daarvan geprofiteerd hebben zijn Gent en Luik. Gent met zijn universiteit en de zeehaven omdat in die periode ook het kanaal Gent-Terneuzen werd gegraven. Luik met zijn universiteit, de opera en natuurlijk de staalindustrie.

Die twee steden zijn dan ook broeihaarden van het Oragnisme, de politieke beweging die ernaar streefde om de Belgische afscheiding ongedaan te maken. Met twee mislukte staatsgrepen als gevolg. Op verzoek van Alain Gerlache (RTBF) vertelt Ivan De Vadder (VRT NWS) over die vergeten geschiedenis.

(De bron van alle informatie is het boek van historica Els Witte: "Het Vergeten Koninkrijk, het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie.")