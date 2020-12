PVDA wil gratis tampons en maandverband in Hasseltse scholen

De PVDA deed dat voorstel gisteren op de gemeenteraad in Hasselt en vraagt om automaten in de toiletten te hangen. "Er is een onderzoek gebeurd van Caritas waaruit blijkt dat 1 op 8 meisjes geen tampons of maandverband kunnen betalen door financiële problemen", zegt Kim De Witte (PVDA). "Bij meisjes die opgroeien in armoede loopt dat aantal op tot 1 op 2. Dat is niet alleen een medisch probleem, maar ook een probleem van schoolachterstand, want die meisjes blijven vaak thuis van school."

Volgens de bevoegde schepen Habib el Ouakali (sp.a) kunnen leerlingen nu al gratis tampons of maandverbanden krijgen via een vertrouwenspersoon. "Er zijn gratis maandverbanden te verkrijgen in alle scholen in Hasselt via een vertrouwenspersoon, en we gaan samen met de scholen en armoedeverenigingen bekijken hoe we die drempels verder kunnen verlagen."