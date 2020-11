KLAAR: Waarom botst het recht op meningsuiting met het recht op vrije godsdienstbeleving?

De vrijheid van meningsuiting is een universeel mensenrecht. We zijn met andere woorden vrij om te zeggen wat we denken. Dat klinkt simpel, maar dat is het allesbehalve in de praktijk. De praalwagen met Joodse karikaturen van een Aalsterse carnavalsstoet hebben tot veel verontwaardiging geleid in binnen- en buitenland. En in Frankrijk heeft een moslimextremist een geschiedenisleraar op straat vermoord nadat hij in een les over vrije meningsuiting een spotprent van de profeet Mohammed had getoond. Hoe komt het dat het recht op meningsuiting tot zoveel conflicten en geweld leidt? Een vraag voor theoloog Hans Geybels.