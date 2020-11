Schotland maakt als eerste land ter wereld tampons en maandverband gratis voor alle vrouwen

Schotland is het eerste land ter wereld dat menstruatieproducten volledig gratis maakt voor alle vrouwen. Het Schotse parlement stemde unaniem voor een wet, waardoor tampons en maandverband gratis beschikbaar zullen zijn in apotheken, buurt- en jeugdhuizen. De maatregel moet menstruatie-armoede tegengaan. "Geen enkele vrouw zou zich zorgen mogen maken over waar haar volgende tampon of maandverband vandaan moet komen," zegt Labour-parlementslid Monica Lennon, die het wetsvoorstel indiende.