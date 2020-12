Sint-Niklaas geeft boetes aan mensen die op trappen stadhuis zitten en eten: "Het is er te druk"

In Sint-Niklaas wil burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) drastisch optreden tegen mensen die op de trappen van het stadhuis neervlijen tijdens hun middagpauze om er een broodje te eten of te picknicken. "Het is bijzonder hinderlijk voor bezoekers van het stadhuis en soms blijft er ook afval achter", motiveert de burgemeester. "Het wordt ook almaar erger, zeker over de middag, het kan tot gevaarlijke situaties leiden."