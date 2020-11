Steeds meer werkzoekenden volgen opleiding tot leraar via VDAB

Vlaanderen heeft nog altijd een lerarentekort. Zeker voor het secundair onderwijs is de uitdaging om nieuwe leerkrachten te vinden het grootst. Niet alleen door stijgende leerlingenaantallen, maar ook omdat er veel vervangingsopdrachten zijn. En ook in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven de noden groot. In oktober ontving de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) 1.125 vacatures voor leerkracht secundair onderwijs (in 2019: 1.263) en 470 vacatures voor leerkracht lager onderwijs (in 2019: 441).