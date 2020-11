Correspondent in Rijsel over winkels die zaterdag openen in Frankrijk: "Ik verwacht stormloop en veel Vlamingen"

Wellicht steken veel Vlamingen de Franse grens over voor een dagtrip. "De winkels houden zeker rekening met bezoek uit Vlaanderen. Het was ongelofelijk hoeveel West-Vlaams ik deze zomer hier in Rijsel hoorde. Wel leuk, ik voelde me even weer thuis", lacht De Bouw, een West-Vlaamse. Ze is zelf ook van plan om te winkelen. "Maar wel nog niet zaterdag. Ik ben hoogzwanger en heb echt nog enkele spullen nodig voor de baby."

In Frankrijk worden zaterdag de regels voor essentiële verplaatsingen versoepeld. "Die zijn nu nog streng. Wie nu geen attest kan tonen voor een essentiële verplaatsing mag maximaal 1 uur per dag de benen strekken en zich 1 kilometer van huis bevinden. Vanaf zaterdag is dat 20 kilometer van huis en dat voor maximaal 3 uur per dag."