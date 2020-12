Studenten nemen hotel in Diegem over gedurende twee weken: "Ondanks corona willen we de stage laten doorgaan"

"We hebben eigenlijk al veel geleerd", zegt een van de studenten. "Ik zit aan de receptie, ik moet de reservaties doen, telefoons opnemen en de mensen in- en uitchecken. We mogen veel doen en we krijgen veel verantwoordelijkheid. Maar er zit wel nog iemand naast mij, want ik ben hier nog niet lang genoeg om alles alleen te doen." Voor de studenten die instaan voor de maaltijden, ziet het werk er anders uit omwille van corona. "Ik moet ervoor zorgen dat de ontbijten en de lunches naar de kamers gebracht worden", zegt een student/keukenverantwoordelijke. "Door corona moet alles met roomservice gebeuren omdat de klanten op de kamer moeten eten, maar op die manier leer ik nieuwe dingen bij."