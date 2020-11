KLAAR: De invloed van interpretaties en emoji 😊 op onze taal ✍🏻 en communicatie 🗣️

Een punt achter de zin, het is de normaalste zaak van de wereld in vrijwel elke taal. Maar voor jongeren lijkt dat helemaal afgedaan wegens té agressief. Schrijf dus nooit ”ok.” in een tekstberichtje! Maar die jonge generatie heeft onze taal ook verrijkt met een vrij universele beeldtaal, we gebruiken nu zo goed als allemaal en wereldwijd emoji om een bericht te versterken.

Maar begrijpt iedereen altijd wat we willen zeggen met die emoji? En neemt onze kennis van taal niet af op deze manier? VRT cultuurman Joris Vergeyle is bijzonder trots 😤 om ons dit even toe te lichten.