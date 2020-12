"Take Away Against Poverty" wil Tiense horeca en mensen in armoede helpen

Liesbeth kwam op het idee voor de actie toen ze een tijd geleden een rondleiding kreeg in de voedselbank. “Ik was erg geraakt door het verhaal van een moeder en haar kinderen. Ze kwamen er winkelen en stonden stil bij een kast met een aantal mokken om uit te kunnen drinken. Ze vroegen de prijs voor vier mokken, dat was een halve euro. De moeder besliste ze te kopen. De kinderen sprongen een gat in de lucht want eindelijk konden ze ’s avonds elke apart uit hun eigen mok drinken. Want nu hadden ze maar twee mokken voor zes mensen.”

Liesbeth was erg geraakt door het verhaal, en bovendien was er die avond een nieuwe veiligheidsraad waar beslist werd dat de horeca weer dicht moest. “Ik ken best veel mensen die in de horeca werken, vrienden, familie en kennissen. Ook dat raakte me hard en zo is de bal aan het rollen gegaan.”