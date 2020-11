Tien jaar cel voor mensensmokkelaar die meer dan 200 transmigranten smokkelde langs de E34

In september vorig jaar zag een bewakingsagent hoe een bestelwagen een groep transmigranten afzette op de snelwegparking langs de E34 in Mol-Postel. Na onderzoek van de camerabeelden bleek dat de bestelwagen de maanden ervoor al verschillende keren de grens met Frankrijk had overgestoken. Verder onderzoek toonde aan dat er een bende aan het werk was die op vijf maanden tijd minstens 234 transmigranten had gesmokkeld.

De transmigranten moesten 3000 tot 5000 euro betalen en werden dan opgepikt in Noord-Frankrijk. Daarna werden ze afgezet op de snelwegparkings in Mol-Postel en Vorselaar. Daar hielden ze zich schuil in de bossen tot ze zich in een vrachtwagen konden verstoppen, en zo hoopten ze de tocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken.