Vader zoekt getuigen van ongeval met vluchtmisdrijf: "Mijn zoon van 14 heeft de bestuurster in de ogen gekeken, en toch is ze doorgereden"

De vader van een jongen van 14 die het slachtoffer werd van een ongeval met vluchtmisdrijf in Berchem, is op zoek naar ooggetuigen. Jens De Keyzer werd gisterenochtend aangereden toen hij met de fiets op weg was naar school. De jongen belandde op de motorkap van de auto en keek de bestuurster recht in de ogen. Toen hij aan de kant ging staan om de schade op te meten, vluchtte ze weg. Zijn vader lanceerde meteen een oproep naar getuigen op sociale media en die is al duizenden keren gedeeld, maar tips zijn er nog niet.