Hoe bepalen de keuzes van jongeren vandaag de mobiliteit van morgen? Ontdek het in de nieuwe EDUbox van VRT NWS

Te voet, met de fiets, brommer, step, auto of de trein: er zijn zo veel manieren om ons te verplaatsen. Na corona zullen we in 2021 en 2022 weer vaker in de file staan of ons in overvolle bussen en treinen moeten wringen. Die stilstand oplossen is geen sinecure, omdat een veelvoud aan problemen (zoals ruimtegebruik, belastingen en infrastructuur) aan de verkeersknoop bijdraagt.

Hoe is die knoop in Vlaanderen eigenlijk gegroeid? Dat leggen we eerst uit. En die wetenschap is cruciaal om de juiste oplossingen toe te passen. Komen de oplossingen dan alleen van de overheid, die momenteel investeert in fietsinfrastructuur en extra autowegen rond Antwerpen? Zijn multimodale knooppunten, waar je makkelijk van het ene naar het andere vervoermiddel overstapt, de ideale weg? En is dat voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen, die Europa ons oplegt? Tot slot: welke inspanningen kunnen we zélf doen?