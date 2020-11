VUB-gastdocent Djalali in isolatie geplaatst, "dreigt elk moment geëxecuteerd te worden"

De Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali, die ook gastdocent was aan de VUB, dreigt snel geëxecuteerd te worden in Iran. Volgens Amnesty International belde Djalali gisteren met zijn vrouw om afscheid te nemen, en werd hij intussen in afzondering geplaatst. De executie zou binnen de week kunnen plaatsvinden. Djalali werd in 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en werd zonder eerlijk proces ter dood veroordeeld op beschuldiging van spionage. Familie en collega's hopen dat internationale druk hem nog kan redden.