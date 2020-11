Water stond huisarts Jacqueline aan de lippen: "Er waren momenten waarop ik enkel voor mij uit kon staren"

Dokter Van de Walle had nauwelijks tijd voor haar gezin en is zelf ook ziek geworden. "Ik besefte dat ik al een tijd niet in mijn haak was en dat ik heel vermoeid was. Toen ik ook rillingen ben beginnen krijgen heb ik mij getest. Ik was COVID-positief. Op zo een moment voor een klassieke patiënt valt de wereld stil, terwijl het bij mij het omgekeerde was."

"Je bent zelf doodmoe en je werkt door met spierpijn, met kortademigheid, met koortsopstoten. Praktisch is er niet veel veranderd aan mijn dag. Ik vroeg alleen aan mijn patiënten om niet hier te komen, om zo veel mogelijk per telefoon te doen, en als er COVID-positieve patiënten waren, die ontving ik hier of die ging ik zelf zien op huisbezoek."

Van de Walle is blijven doorwerken omdat ze als huisarts permanentieplicht en een plicht van continuïteit van zorg heeft. "Als niemand u kan vervangen, moet je er staan, punt. Als huisarts kan je je wettelijk niet onttrekken aan die plichten. Er zijn momenten geweest dat ik dacht, ik stop. Ik sluit mijn praktijk en het kan mij niet schelen wat er mij juridisch overkomt."