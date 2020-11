We zijn 2020: maak menstruatieproducten gratis

Vooreerst, menstruatiearmoede is een armoedeprobleem. En armoede is – maar is ook niet enkel dat – een probleem dat te maken heeft met te weinig geld. Mocht iedereen over een voldoende hoog inkomen kunnen beschikken, dan zou ook iedereen zelf kunnen beslissen wat hij of zij ermee doet. Dan is er geen menstruatiearmoede, want we hebben allemaal gewoon voldoende geld.

Het verhogen van de laagste inkomens uit arbeid en uitkeringen is dan ook de meest voor de hand liggende oplossing. Dat zorgt voor respect en menswaardigheid, want net dat ontneem je door mensen een eigen keuze op te leggen of ze te verplichten gebruik te maken van een selectief systeem.

Net zoals voedselbanken zijn automaten die gratis maandverband verdelen geen zaligmakende oplossing. Ze wijzen ons net op de systeemfouten die er toe leiden dat we mensen op een knutselige manier moeten helpen. Het is en blijft noodhulp onder protest.