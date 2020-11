Lous and the Yakuza en Zwangere Guy winnen Redbull Elektropedia Awards, veiling LIVE2020 brengt 26.000 euro op

De Redbull Elektropedia Awards zijn door de coronacrisis uitgereikt tijdens een show die online te volgen was. De prijzen zijn netjes verdeeld onder verschillende genomineerden. De Brusselse artieste Lous and the Yakuza is verkozen tot artiest van het jaar. In de categorieën beste album en beste nummer is ze op de tweede plaats geëindigd. "Bedankt uit de grond van mijn hart, want deze prijs betekent veel voor mij", reageert de zangeres.

Marie-Pierra Kakoma, zoals ze heet, is een Congolees-Belgische rapper en songwriter die ook in het buitenland wordt opgemerkt, na de release van "Tout est gore" en "Dilemme". Onder andere Madonna heeft zich al geout als fan van Lous and the Yakuza. De Queen of Pop heeft een filmpje gedeeld van haar kinderen die dansen op een van Lous' nummers. Na Brusselaars Stromae en Angèle lijken de kaarten voor een mooie muzikale toekomst nu goed te liggen voor Lous and the Yakuza.