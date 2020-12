Woonzorgcentrum Dentergem krijgt hulp van leger: "Ambulanciers springen 's nachts bij"

Het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem is zwaar getroffen door corona. Er zijn 56 bewoners besmet. 14 van de 93 medewerkers zijn afwezig. Een deel van hen is zelf besmet, anderen kunnen niet werken door langdurige ziekte, burn-out, revalidatie na een ingreep of een andere reden.

De directie van Mariaburcht heeft intensief gezocht naar extra personeel, onder meer in het netwerk van de eigen medewerkers maar ook via sociale media. Bruggepensioneerden werden opgebeld en er werd gezocht via uitzendbureaus, scholen voor zorgpersoneel en het Rode Kruis. Maar ondanks al die inspanningen zijn er nog altijd zorgende handen te kort en daarom riep het woonzorgcentrum de hulp in van het leger.

Maar ook het leger is overbevraagd om hulp te bieden in de zorgsector. Ze hebben geen verplegers meer vrij maar ze konden wel 2 ambulanciers sturen. Anneleen De Roo van Mariaburcht: "We schakelen hen in tijdens de nachtdienst op verschillende afdelingen. Ze nemen enkele taken over van onze zorgkundigen: mensen verschonen, medicatie toedienen en parameters nemen bij mensen die zwaar ziek zijn." De 2 ambulanciers van het leger zullen minstens nog een week bijspringen in het woonzorgcentrum in Dentergem.