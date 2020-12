170.000 tulpenbollen geplant in Berendrecht voor de traditionele tulpenpluk: "Die zal er wel anders uitzien dan anders"

Bij tulpen denk je misschien meteen aan Nederland of Amsterdam, maar eigenlijk kwamen de eerste tulpen uit Turkije in de Antwerpse haven aan. "In 2012 was het 450 jaar geleden dat de tulpen aangekomen zijn in Antwerpen", vertelt Sleymer. "In Zandvliet ten noorden van Antwerpen is er toen een tulpenindustrie ontstaan."