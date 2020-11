Aannemer (28) uit Roeselare in levensgevaar na val van 4 meter in Wingene

"We werden deze namiddag op de hoogte gebracht van een ernstig ongeval", zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Hij volgt alle arbeidsongevallen in West-Vlaanderen op voor het gerecht. "Het gaat om een man van 28 uit Roeselare die van een dak gevallen zou zijn. De persoon is slecht neergekomen en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is zorgwekkend."