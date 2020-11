"VS op z'n best": gulle Amerikanen overladen kalkoendrive-in in New York met giften voor Thanksgiving

In de Verenigde Staten wordt Thanksgiving gevierd vandaag. Het dankfeest, belangrijker dan Kerstmis in de VS, is dit jaar door de corona-epidemie extra beladen. Veel mensen verloren hun job en hebben geen geld om een grote kalkoen te kopen voor de feesttafel. Maar Thanksgiving is bij uitstek de gelegenheid om een ander te helpen. VRT-journalist Björn Soenens ging kijken bij een kalkoen drive-in, in de staat New York.