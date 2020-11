Overgrote meerderheid van HIV-patiënten is niet langer besmettelijk

Volgende week dinsdag, 1 december, is het wereldaidsdag. Aan de vooravond daarvan komen het wetenschappelijk instituut Sciensano en Sensoa naar buiten met de HIV-cijfers voor België van 2019. En die zijn sinds 2012 in dalende lijn gegaan: ze zijn met 25 procent gedaald, van 1.230 diagnoses in 2012 tot 923 vorig jaar (ongeveer drie per dag). In het nieuwste cijfer voor 2019 zien we wel een klein knikje naar boven: "We hebben een plateau bereikt", zegt Sciensano daarover.

HIV, het humaan immunodeficiëntievirus, kan aids veroorzaken. Bij aids kan je lichaam zich niet meer afdoende verzetten tegen bacteriën en virussen, wat een fatale afloop kan hebben, maar door de decennia heen is de medicatie almaar beter geworden. De diagnose van HIV of van aids is dus al lang geen doodvonnis meer. En als HIV-patiënten nauwgezet hun medicatie nemen om het virus te onderdrukken, kan het eigenlijk niet meer doorgegeven worden.