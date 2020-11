Opnieuw honderden fietsen opgevist uit binnenwateren van Gent

Vorige week haalden mensen van de Vlaamse Waterweg weer vooral fietsen uit het water, en hier en daar ook een winkelkar of een elektrisch toestel. Tellen of wegen doen de mensen van de Vlaamse Waterweg niet. Maar het moet toch gaan om zowat 800 fietsen. Ongeveer de helft ervan ligt momenteel nog op de oevers te wachten op transport naar een handelaar in oud ijzer. "Het is te gevaarlijk om alles gewoon in het water te laten liggen", luidt het. Dat kan gevaarlijk zijn voor andere vaartuigen.