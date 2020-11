Na zwembaden nu ook belasting op zwemvijvers in Overijse

Oppositiepartij CD&V spreekt intussen over een "pestbelasting". Zo betalen zwembadeigenaars - die het zwembad hebben aangegeven - een hoger kadastraal inkomen. De partij pleit ook voor een positieve aanpak van het drinkwaterprobleem dat soms in Overijse opduikt. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat mensen regenwater gebruiken om hun zwembad of -vijver te vullen. Maar volgens Lenseclaes heeft de taks niets te maken met het gebruik van drinkwater. "We zijn ons ervan bewust dat een zwembad of zwemvijver vaak maar één keer om de zoveel jaren wordt gevuld met leidingwater. Die mensen betalen trouwens ook voor dat water."

Volgens de burgemeester zorgt de taks er ook voor dat mensen die het minder breed hebben, goedkoper kunnen gaan zwemmen in het gemeentelijke zwembad. "Onder andere door de extra belasting kunnen we bijvoorbeeld een korting geven aan onze inwoners wanneer het zwembad binnenkort opnieuw opengaat. De belasting bestaat al jaren en gaat echt puur om een financiële herverdeling. We hebben ze nu alleen uitgebreid naar zwemvijvers", besluit ze.