Bpost zal volgend jaar ook op zondag pakjes leveren

De vakbonden waren jarenlang gekant tegen het zondagswerk maar zijn nu bijgedraaid. "De oude syndicalisten draaien zich om hun graf als ze horen dat we nu op zondag pakjes bezorgen", zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD. "We zetten dus een historische stap. De wereld verandert. En of we dat nu graag hebben of niet, er is behoefte om ook op zondag pakjes te leveren."