Arbeiderswoning in Vilvoorde brandt uit na vermoedelijke brandstichting 

De woning is eigendom van de Vilvoordse sociale huisvestingsmaatschappij Inter, die meerdere leegstaande woningen op het Maurits Duchéhof bezit en waar de laatste tijd meer en meer vandalen of krakers zitten. "Wij gaan die woningen renoveren of plaatsen er een nieuwbouw", zegt Jan Piqueur, voorzitter van de Vilvoordse huisvestingsmaatschappij. "Ondertussen staan die woningen leeg en om krakers of vandalen tegen te houden, timmeren we ramen en deuren dicht en plaatsen we er hekken. Ondertussen onderhouden we er ook nog de tuinen." Maar het dichttimmeren van de ramen en deuren houdt vandalen niet tegen, want inbraken in de woningen zijn een wederkerend probleem. "Het is dweilen met de kraan open."