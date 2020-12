Beelden opgedoken van buschauffeur van De Lijn die leven redt van gevallen vrouw

Op sociale media wordt gretig een video gedeeld waarop te zien is hoe een buschauffeur van De Lijn een vrouw redt die aan een overweg op de treinsporen is gevallen. Ze kunnen zich uit de voeten maken net voor de slagbomen dichtgaan. Het incident gebeurde meer dan een week geleden in Loppem, een deelgemeente van Zedelgem in West-Vlaanderen.