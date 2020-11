Gouverneur Cathy Berx: "Graag overal 30 per uur in bebouwde kom tenzij fietspad afgescheiden is"

"De ontmoetingssnelheid tussen auto's en zwakke weggebruikers kan het best beperkt worden tot 30 kilometer per uur", zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx in "Start Je Dag". "Ik spreek dan over de bebouwde kom op plekken waar er geen veilige infrastructuur is voor voetgangers of fietsers. We moeten vermijden dat een foutje fataal wordt voor die zwakke weggebruikers. Pas als de weginrichting voldoende veilig is, kan je de snelheid voor auto's optrekken."