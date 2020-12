ACV voert actie bij Centrum voor Medische Analyse in Herentals: "Ook laboranten en ambulanciers verdienen premie"

Het ziekenhuispersoneel krijgt een premie van 985 euro voor al het harde werk dat ze hebben verzet tijdens de coronaperiode. De christelijke vakbond ACV vindt nu dat ook het personeel van onafhankelijke laboratoria, ambulanciers en het personeel van poliklinieken zo'n premie verdienen.

Daarom voerde de vakbond vanmorgen actie bij het Centrum voor Medische Analyse in Herentals. De laboranten verdienen er nu al minder dan hun collega's in de ziekenhuizen, zegt Elke Gelens van het ACV: "Er is vandaag tot 15 procent loonverschil en hun inzet is tijdens de coronaperiode identiek geweest. Ze hebben dezelfde flexibiliteit en doorzettingsvermogen moeten tonen."