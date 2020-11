Ook skivakanties lijden onder corona: welke skistations blijven dicht en waar kan u wel skiën?

In Zwitserland kunt u wel gaan skiën, maar ook niet overal. In het kanton Graubunden bijvoorbeeld zijn de stations gesloten. In Zermatt, Verbier en Davos kan het wel. In St. Moritz zou zowat 60 procent van de pistes komend weekend opengaan. Zowat 10 procent van de Zwitserse skistations is al open. Op veel andere plekken ligt er nog niet voldoende sneeuw.

In de skistations die open zijn, voert de politie controles uit op het naleven van de coronaregels, zoals het dragen van een mondmasker en afstand bewaren. Er zijn ook maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen, zoals het openhouden van de ramen in de kabelliften, de verplichting om een mondmasker te dragen en het aanbieden van handgel. Wees er u ook van bewust dat in verschillende gebieden de pistes dan wel open zijn of gaan, maar de restaurants en cafés gesloten blijven. Het wordt dus geen skivakantie zoals u gewend bent.