De Lijn en Fluvius gaan samenwerken aan oplaadinfrastructuur voor elektrische bussen

Vervoersmaatschappij De Lijn en stroomnetwerkbeheerder Fluvius gaan samenwerken om de omslag naar elektrische bussen mogelijk te maken. Volgens de doelstellingen van de Vlaamse regering moeten in 2035 alle bussen emissievrij rondrijden. Over 5 jaar moet dat al het geval zijn in de Vlaamse stadskernen. Om elektrische bussen op te laden, is er nieuwe infrastructuur nodig en daarvoor is zo'n samenwerking essentieel.