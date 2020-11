Diepenbekenaar maakte naaktfoto van buurvrouw en moet nu haar gordijnen betalen 

De Diepenbekenaar maakte begin vorig jaar foto's van zijn buurvrouw vanop een plat dak van zijn woning. De vrouw was zich op dat moment aan het wassen in haar eigen huis. De naaktbeelden werden gevonden toen de politie een huiszoeking bij de man deed, in een onderzoek naar kinderporno. Zijn computer en fotomateriaal werden toen in beslag genomen.