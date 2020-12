Dode man aangetroffen in de Schelde bij reddingsactie hond

Bij het redden van een hond vanmorgen aan de Rijnkaai in Antwerpen, hebben de hulpdiensten ook een man gevonden die overleden was. De politie ging ervan uit dat er bij de hond ook een baasje hoorde. Even later vonden ze het lichaam van een 51-jarige man, al is het nog niet zeker of hij de eigenaar van de hond is. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.