PostNL zet extra medewerkers in in distributiecentrum Wommelgem om stijgend aantal pakjes te verwerken

PostNL heeft de voorbereidingen voor de feestdagen een aantal weken vroeger opgestart. Normaal begint die drukke periode met Black Friday en eindigt ze in januari. Door de sluiting van de niet-essentiële winkels, bestellen er nu al veel mensen online. En dat merken ze ook in het distributiecentrum in Wommelgem, waar alle pakjes van PostNL vertrekken. "In plaats van 850 bezorgers zijn er nu 1.300 bezorgers per dag op de baan", vertelt Lies Florentie van PostNL.