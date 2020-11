E40 richting Oostende versperd in Nevele na zwaar ongeval met vrachtwagen

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur in de richting van Oostende. Volgens de eerste informatie kreeg een vrachtwagen een klapband, waardoor het voertuig kantelde en schuin over de weg terechtkwam. De bestuurder moest uit de cabine bevrijd worden. De vrachtwagen was geladen met steenpuin en het opruimen en takelen zal lange tijd in beslag nemen.

De drie rijstroken en de pechstrook zijn volledig afgesloten in de richting van Oostende. Er staat een file vanaf Sint-Denijs-Westrem en de wachttijd loopt op tot anderhalf uur. Het maken van een doorgang is niet mogelijk volgens de politie, waardoor het verkeer de snelweg moet verlaten in Drongen en een lokale omleiding volgen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer op lange afstand aan om te rijden van Antwerpen naar de kust of van Gent naar Oostende via de E34. In de andere richting staat er een kijkfile.