Een miljoen Vlamingen heeft niet genoeg geld voor een weekje vakantie 

In 2019 zaten meer mensen in hogere inkomensgroepen dan in 2006. 18 procent van de Vlamingen had vorig jaar een huishoudinkomen van meer dan 3.000 euro per maand (in 2006 was dat 13 procent) Vier op de 10 Vlamingen heeft een netto-inkomen kleiner dan 2.000 euro, terwijl dat in 2006 nog 53 procent was.