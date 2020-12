Creatieve oplossingen voor kerstexamens op Oost-Vlaamse scholen: geen plastic coronaschermen maar houten tussenschotten tegen afkijken 

Zowat alle scholen hebben zich het hoofd gebroken over hoe ze examens moeten geven aan leerlingen die plots in afzondering moeten omdat zij of iemand in hun dichte omgeving besmet is met het coronavirus. Het Oscar Romerocollege wil graag zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk examens laten afleggen voor de kerstvakantie. Als er zich iets voordoet zal de school het geval per geval bekijken.

“Online examens zijn niet vanzelfsprekend, want je weet niet op voorhand of je dat voor 1 leerling of voor een halve klas moet doen. Bovendien hebben niet alle leerlingen de mogelijkheden om thuis examen te doen en je kan niet zeker zijn dat er geen middelen ingezet worden om te spieken.” Inhaalexamens kunnen een oplossing zijn, maar de directeur hoopt dat hij de plannen niet drastisch moet aanpassen.