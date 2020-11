Ethiopische leger lanceert "laatste fase" van offensief in de provincie Tigray

Hoever het TPLF wil gaan om Mekelle te behouden, is ook niet duidelijk. Eerder had het Ethiopische leger vrij snel andere steden in Tigray zoals Shire en de oude keizerstad Axum (waar volgens de legende de Ark van Mozes bewaard zou worden) ingenomen.

Zelfs als Mekelle valt, wil dat nog niet zeggen dat de strijd voorbij is. TPLF-leider Gebremichael en vele anderen in dat front zijn veteranen van de decennialange guerrillaoorlog in de jaren 70 en 80 tegen het massaal door de Sovjet-Unie bewapende Ethiopische leger en hebben erg veel ervaring opgedaan met dat soort asymmetrische oorlog. Het TPLF zou er dus voor kunnen kiezen om de grote steden niet te vuur en te zwaard te verdedigen en zich zoals eerder terug te trekken op het platteland en in het bergland dat zich goed leent voor guerrilla. Als dat zo is, dreigt Ethiopië opnieuw te verzanden in een uitzichtsloze oorlog, net nu dat land een economisch succesverhaal in Afrika was geworden.