Ex-Rode Duivel Guy Vandersmissen won op het WK in 1982 van Argentinië én van Maradona

De wereldbeker van 1982 was voor Guy Vandersmissen uit Heers zijn eerste interland als Rode Duivel. Heel spannend dus, ook omdat het de openingswedstrijd was van de wereldbeker en omdat Maradona op het veld stond.

"Iedereen kende uiteraard Maradona", zegt Vandersmissen. "En op de tactische bespreking werden we uiteraard voor hem gewaarschuwd. De bedoeling was dat we hem in groep zouden opvangen en dat is wat we ook gedaan hebben. We zijn daar tamelijk goed in geslaagd want we wonnen de wedstrijd tegen Argentinië in 1982 met 1-0."