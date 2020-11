Franse agenten die muziekproducer mishandelden geschorst, minister vraagt hun ontslag

Het incident gebeurde zaterdag. Volgens Loopsider bevond zich een muziekproducent met de naam Michel op straat zonder het verplichte mondmasker, toen hij een politieauto zag. Hij ging vervolgens zijn productiestudio binnen.

Bewakingscamera's van binnen laten zien hoe de agenten hem binnen volgden en de man gedurende meerdere minuten in mekaar slaan in de ingang. Michel, die zwart is, zei dat de politie daarbij ook racistische scheldwoorden gebruikte. "Ik begreep niet wat er aan de hand was", zei hij tegen Loopsider en hij voegde eraan toe dat hij zich afvroeg of de mannen wel echte politie-inspecteurs waren. Dankzij zijn hulpgeroep trok hij uiteindelijk de aandacht van enkele werkende musici in de kelder.

Videobeelden laten zien hoe daarna de agenten uit de studio gelopen komen en vervolgens een traangasgranaat naar binnen schieten en versterking oproepen.

De politie zei aan Loopsider dat Michel, die blijkens foto's zwaar toegetakeld werd, gewelddadig was geweest. "Gelukkig hebben we videobeelden", aldus Michels advocaat. Het incident is gebeurd tegen de achtergrond van de behandeling in het Franse parlement van een wetsvoorstel dat het recht van burgers zou beperken om video-opnames van de politie te maken.

Later donderdag vernam het Franse persbureau AFP uit een bron dichtbij het dossier dat een vierde politieagent eveneens is geschorst. Als versterking aangekomen heeft die een traangasgranaat in de muziekstudio gegooid. Darmanin moet maandag in het parlement tekst en uitleg geven over recent politiegeweld in Frankrijk.