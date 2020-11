Het is gedaan met Fucking: wereldberoemd dorpje in Oostenrijk verandert naam in Fugging

Fucking met zijn ongeveer honderd bewoners was in het verleden vaak in het nieuws door zijn naam. Die heeft geen betekenis in het Duits, maar in het Engels daarentegen is het een krachtterm die kan tellen.

De geplaagde bevolking drong al jaren aan op een naamswijziging, hoewel de naam niet alleen een last was. Vorig jaar gebruikten activisten de naam van het dorp in de strijd voor klimaatbescherming. Ze plaatsten plakkaten boven en onder de borden met Fucking zodat te lezen was: "Omdat ons klimaat - fucking - belangrijk is!"