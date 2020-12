Hasseltse kerstboom vandaag geveld en morgen geplaatst: “Elke stad of gemeente wil de grootste kerstboom"

De kerstboom van Hasselt wordt de grootste, of toch een van de grootsten. “Ik denk dat de grootste in Maaseik zal staan”, twijfelt Demesmaeker even. “Maar het is een kwestie van centimeters, ik ben niet zeker. Het gebeurt regelmatig dat stads- of gemeentebesturen tegen elkaar opbieden om toch maar de grootste boom te hebben. Ach, in Limburg is het toch overal gezellig", besluit hij.

De laatste 20 jaar krijgt Demesmaeker meer en meer aanvragen om kerstbomen te leveren aan steden. "Volgens mij komt dat door de mond-tot-mondreclame. Als een bepaalde stad of gemeente een mooie boom heeft, dan polsen de buurgemeenten wel eens naar de leverancier. Vroeger kweekten gemeenten zelf hun kerstbomen. Maar die waren niet altijd goed van kwaliteit."